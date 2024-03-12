سعيد يُقيل وزيريْ النقل والشؤون الثقافية

قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024:
• إنهاء مهام ربيع المجيدي وزير النقل،
• إنهاء مهام حياة قطاط القرمازي وزيرة الشؤون الثقافية،
• تكليف سارة الزنزري الزعفراني، وزيرة التجهيز والإسكان، بتسيير وزارة النقل بصفة وقتية،
• تكليف منصف بوكثير، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتسيير وزارة الشؤون الثقافية بصفة وقتية.
كلمات البحث :إقالة;سعيد;وزير النقل;وزيرة الشؤون الثقافية
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