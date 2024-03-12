سعيد يُقيل وزيريْ النقل والشؤون الثقافية

اقرأ المزيد ...

تعيينات جديدة بوزارة الشؤون الثقافية أعلنت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه تقرر تكليف مهدي النجار بتسيير ا ...

أوامر رئاسية بإعفاء وزيريْ المالية وتكنولوجيات الاتصال أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الاثنين 2 أوت 2021، أوامر رئاسية تقضي بـــ: • إعفا ...

رئيس الجمهورية يُقيل والي جندوبة أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الخميس 17 مارس 202، أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء تكليف علي ...

توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين وزارتي الدفاع والشؤون الثقافية تم اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الدفاع الوطني بالقصبة توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين وزارتي الدف ...