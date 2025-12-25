سعيّد: خيرُ المسؤولين هو من آثر الوطن وسيادته وتعفّف وذلّل كلّ الصّعاب

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله يوم الأربعاء 24 ديسمبر الجاري، بقصر قرطاج، سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة، على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات بعد التّفويض الشّعبي ليوم السّابع عشر من هذا الشّهر الذي تداعى فيه التونسيّون والتونسيّات في تونس العاصمة وفي كافّة أنحاء الجمهوريّة ووجّه فيه رسالة مضمونة الوصول محتواها صفعة تاريخيّة لكلّ المتربّصين بهذا الوطن العزيز.

وشدّد رئيس الدّولة على أنّه لا مجال لتخييب آمال شعبنا ولا مجال لمعالجة الأوضاع قطاعًا إثر قطاع، كما أنّ خير المسؤولين هو من آثر الوطن وسيادته وتعفّف وذلّل كلّ الصّعاب، والجواب لن يكون خطابًا أو بلاغًا بل الجواب سيكون صدى في الواقع لتحقيق أهداف الثّورة في الشّغل والحريّة والكرامة الوطنيّة.

كما ذكّر رئيس الجمهوريّة بأنّ الوعي الوطني العميق للشّعب التونسي يمثّل السّور المنيع أمام كلّ الترتيبات لأنّه على علم بحقيقة من راموا الإتّفاق على النّفاق.

