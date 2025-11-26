سعيّد يستدعي سفير الاتحاد الأوروبي بتونس لإبلاغه احتجاجا شديد اللّهجة

استدعى رئيس الجمهورية قيس سعيّد عصر يوم أمس، 25 من شهر نوفمبر الجاري، بقصر قرطاج، « Giuseppe Perrone » سفير الاتحاد الأوروبي بتونس لإبلاغه احتجاجا شديد اللّهجة إزاء عدم الالتزام بضوابط العمل الدبلوماسي والتعامل خارج الأطر الرسمية المتعارف عليها في الأعراف الدبلوماسية باعتباره سفيرا مفوضا للاتحاد الأوروبي لدى الدولة التونسية ومؤسّساتها الرسميّة.

كلمات البحث :احتجاج;الاتحاد الأوروبي;سعيد