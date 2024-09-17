سعيّد يستعرض مع المدوري مشاريع التعاون مع الصين

تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللقاء الذي جمعه، عصر اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 بقصر قرطاج، بكمال المدوري، رئيس الحكومة، جملة من مشاريع النصوص المتعلقة بعدد من المشاريع الكبرى ومن بينها مشروع أمر يتعلق بإحداث مؤسسة مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها بعد أن تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم مع جمهورية الصين الشعبية تتعلق بهذا المشروع.

كما تم التعرض، أيضا، إلى اقتناء عدد من حافلات النقل العمومي في أسرع الأوقات ومشروع القطار السريع الذي يربط بين شمال تونس وجنوبها ومشروع إعادة تهيئة الحي الأولمبي بالمنزه فضلا عن عدد من المشاريع الأخرى في إطار التعاون بين تونس والصين، تجسيدا لاتفاق إقامة علاقات شراكة استراتيجية بين البلدين خلال زيارة الدولة التي أداها رئيس الجمهورية إلى الصين خلال الفترة الممتدة من 28 ماي 2024 إلى 1 جوان 2024.

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