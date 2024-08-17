سعيّد يسند وسام الاستحقاق لكلّ من القطوسي والفرجاني والجندوبي

أسند رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الجمعة 16 أوت 2024، الصنف الأول من الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع الرياضة إلى الرياضيين فراس القطوسي وفارس الفرجاني ومحمد خليل الجندوبي وذلك لتميزهم في الألعاب الأولمبية الأخيرة.

وحثّ رئيس الجمهورية الرياضيين المكرّمين على مزيد البذل والعطاء حتى تُرفع رايتنا الوطنية عاليا، مشددا على أنه بالرغم من محدودية الموارد والإمكانيات فإن الإرادة في التألق والحصول على المراتب الأولى ذللت كل العقبات.

وكان هذا الموكب مناسبة دعا فيها رئيس الدولة كل الرياضيين إلى التحلي بثقافة الانتصار، فعهد المشاركة من أجل المشاركة ولى وانتهى ومن يشارك في أي تظاهرة رياضية يجب عليه العمل من أجل الانتصار.

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