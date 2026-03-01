سفارات تونس في أبو ظبي وعمان والدوحة تدعو جاليتنا لتوخي الحيطة والحذر

دعت سفارة الجمهورية التونسية في أبوظبي كافة أبناء الجالية التونسية المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والزائرين لتوخي الحيطة والحذر والالتزام بكافة تعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن السلطات الاماراتية المختصة.

وأكدت السفارة في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك » السبت، على ضوء التطورات الأمنية المتصاعدة في المنطقة، على ضرورة التواصل على صفحة السفارة الرسمية في حالات الطواريء .

من جهتها، دعت سفارة الجمهورية التونسية بعمان، كافّة أفراد الجالية التونسية المقيمين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وفي ظلّ الأوضاع الأمنية المتسارعة في المنطقة، إلى توخي الحيطة والحذر.

ودعت الجالية إلى الالتزام الكامل بكلّ التوجيهات الصادرة عن السلطات الأردنية المختصّة، حسب ما جاء في بلاغ للبعثة نشرته على صفحتها الرسمية على « فايسبوك »، السبت.

وأضافت السفارة أنّه يمكن في الحالات الطارئة والأكيدة ذات الصلة بهذه التطورات، التواصل معها على رقم « الواتس اب » التالي 07 9739 1012.

من جهة أخرى، دعت السفارة المسافرين التونسيين الموجودين بالأراضي الأردنية إلى الاتّصال بمكاتب شركات الطيران لمعرفة المواعيد الجديدة لرحلاتهم.

كما دعت سفارة الجمهورية التونسية بالدوحة كافة أفراد الجالية التونسيّة المقيمين في دولة قطر، وفي ظلّ الأوضاع الأمنية المتسارعة في المنطقة، إلى توخّي الحيطة والحذر.

وأوصت بالالتزام الكامل بكلّ التوجيهات الصادرة عن السلطات القطرية المختصّة، حسب ما جاء في بلاغ للبعثة نشرته على صفحتها على « فايسبوك » مساء السبت.

وأفادت السفارة بأنّه يمكن لأفراد الجالية وفي الحالات الطارئة والأكيدة ذات الصلة بهذه التطوّرات، التواصل معها على رقم الواتساب التالي +97433200525.

