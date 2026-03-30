سفارة أمريكا بتونس: ضمان مالي للتونسيين الذين سيتحصلون على تأشيرة أعمال أو سياحة بداية من 2 أفريل

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، بأنّ التونسيين الذين تمت الموافقة على منحهم تأشيرة أمريكية من نوع ب1/ ب2 (أعمال/سياحة)، مطالبون بدفع ضمان مالي قد يصل إلى 15,000 دولار، ابتداء من 2 أفريل القادم.

وأوضحت في بلاغ لها، اليوم الإثنين، أنّ هذا الشرط ينطبق على التونسيين الذين يقومون بتجديد تأشيراتهم ابتداءً من هذا التاريخ، ولا ينطبق على الأشخاص الذين يحملون تأشيرة ب1 / ب2 سارية المفعول صادرة قبل 2 أفريل 2026 ، مبيّنة أنّ المتقدمين المقبولين سيحصلون على تأشيرة دخول لمرة واحدة صالحة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وذلك وفقًا للتنظيم المؤقت النهائي لضمان التأشيرة، بعد دفع هذا الضمان.

ونبهت السفارة من دفع الضمان مسبقًا، مؤكدة أنّ الدفع المبكر لا يضمن الحصول على التأشيرة، وأنّ التعامل مع الوسطاء قد يؤدّي إلى التعرض لعمليات احتيال. وأوضحت أنّ أي مبلغ يُدفع قبل المقابلة غير قابل للاسترداد، وأنّه سيتم إرجاع مبلغ الضمان إذا تمّ الإلتزام بشروط التأشيرة.

كما ذكّرت السفارة في بلاغها، بأنّ الطلبة المسافرين إلى الولايات المتحدة بتأشيرات F أو M غير معنيين بشرط الضمان، وأنه يُطلب دفع الضمان فقط من المتقدمين المؤهلين للحصول على تأشيرة الأعمال/السياحة (ب1/ب2).

