سفارة الصين بتونس تؤكد أنها لا تتلقى رسوما مقابل الخدمات الاستشارية المتعلقة بالدراسة في بلادها



أكدت سفارة الصين بتونس أنها لا تتقاضى أي رسوم مقابل الخدمات الاستشارية المتعلقة بالدراسة في الصين أو طلبات المنح الدراسية، ولا تُخوّل أي جهة خارجية بتقديم هذه الخدمات الاستشارية المدفوعة الأجر.

وأوصت السفارة، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، مساء اليوم الاثنين، الطلاب التونسيين الذين يعتزمون الدراسة في الصين بعدم الوثوق بسهولة بأي جهات تدفع رسومًا وتدّعي التعاون مع السفارة، مما قد يُسبب لهم خسائر مالية.

وأضافت السفارة « يطيب لنا أن نلاحظ تزايد عدد الطلاب التونسيين الراغبين بالدراسة في الصين مع تطور العلاقات الصينية التونسية »، داعية من يرغب في الحصول على المعلومات حول الدراسة في الصين والمنح الدراسية، إلى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.campuschina.org

أو موقع وزارة التعليم العالي والبحث العالي https://www.mes.tn

