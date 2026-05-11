سفارة تونس بإيطاليا: اتفاق تونسي إيطالي لدعم الاستثمار والتعاون في قطاع السيارات

خصّصت جلسة عمل عقدها مؤخرا، القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة تونس بإيطاليا، محمد الهادي الشيحاوي، مع المدير العام للجمعية الوطنية لقطاع السيارات بإيطاليا، جيانماركو جيوردا، للترويج لكلّ من منتدى الأعمال التونسي-الإيطالي ومنتدى تونس للاستثمار، المزمع تنظيمهما بتونس على التوالي أيام 24 و25 و26 جوان 2026.

وتمّ الاتفاق خلال اللقاء، على مشاركة هذه الجمعية، التي تُعدّ من أبرز الهياكل المهنية في قطاع صناعة السيّارات بإيطاليا، إذ تضمّ أكثر من 550 شركة عضوا، من بينها كبرى الشركات الإيطالية والأجنبية الناشطة في إيطاليا، وفق ما ورد على المنصة الإعلامية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية.

كما تمت دعوة أعضاء الجمعية وتشجيعهم على حضور الموعدين الاقتصاديين البارزين، باعتبارهما فضاء متميزا للتواصل المباشر مع نظرائهم التونسيين وبحث سبل إرساء شراكات جديدة. ومثّل اللقاء مناسبة لبحث آفاق تعاون جديدة بين السفارة وجمعية « ANFIA »، من خلال تنظيم مبادرات مشتركة للتعريف بفرص التعاون والاستثمار والتبادل التجاري في هذا القطاع الحيوي.

وتم في هذا الإطار، الاتفاق بالشراكة مع مكتب مركز النهوض بالصادرات في إيطاليا، على تنظيم بعثة لرجال أعمال تونسيين إلى مدينة « بيمونتي »، المعروفة بريادتها في مجال صناعة السيارات، بهدف تنظيم يوم اقتصادي تونسي للتعريف بالإمكانات الاقتصادية، التي تزخر بها تونس في هذا القطاع، إلى جانب عقد لقاءات أعمال ثنائية بين الشركات التونسية ونظيراتها الإيطالية.

