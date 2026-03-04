سفارة تونس بمسقط تدعو الجالية إلى الالتزام بتوجيهات السلطات

دعت سفارة الجمهورية التونسية بمسقط، كافة أبناء الجالية المقيمة بسلطنة عمان، إلى « الالتزام التام » بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات العمانية المختصة، وذلك في إطار متابعة الأوضاع الأمنية في المنطقة.

​وأفادت السفارة في بلاغ لها تم نشره صباح اليوم الاربعاء، أنه يمكن للمواطنين التونسيين التواصل مع مصالحها، عند الضرورة، عبر البريد الإلكتروني التالي: ​embassy.tunisia.mct@gmail.com ​أو عبر رقم « الواتساب » المخصص للغرض: ​93802700

