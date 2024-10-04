سفارة تونس في بيروت تؤكد أن كامل طاقمها متجند لمتابعة وضعية الجالية التونسية

أكدت سفارة الجمهورية التونسية في بيروت، أنّ كامل طاقمها يواصل بتفان تجنّده لمتابعة وضعية كل التونسيين الباقين في لبنان والإحاطة بهم.

وأعربت في بلاغ، عن سرورها لوصول 325 تونسيا وتونسية وعائلاتهم بخير وسلامة إلى أرض الوطن، وذلك على متن رحلتين متتاليتين مساء يوم أمس واليوم، أمّنتهما شركة الخطوط الجوية التونسية.

وأبرزت أن هذه العملية، التى تمت في وقت قياسي وظروف استثنائية، نجحت بفضل الجهود الجبارة لكل المتدخلين في تونس وفي لبنان، وبفضل حرص السلط التونسية في أعلى مستوى على تنفيذها وأشادت في هذا الإطار، بالجهود الكبيرة للخطوط الجوية التونسية والاستعداد الفوري واللامشروط الذي أبداه طاقم الطائرة التي حلّت بمطار بيروت الدولي يوم الخميس 3 أكتوبر رغم الظروف الأمنية الخطيرة التي يشهدها لبنان والإعتداءات التي تطال أراضيه وأجوائه.

وجددت السفارة التأكيد على الموقف التونسي الثابت قيادة وشعبا، المتضامن مع الجمهورية اللبنانية ووقوفها إلى جانبها ودعمها في مواجهة كل التهديدات التي تنال من أمنها واستقرارها.

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