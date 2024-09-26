سفارة تونس في لبنان تدعو الجالية التونسية إلى توخي الحذر

دعت السفارة التونسية في لبنان، التونسيين المقيمين في لبنان إلى إتخاذ الحيطة والحذر والإلتزام بالتوجيهات الصادرة عن السلطات اللبنانية ومواصلة الإبتعاد عن المناطق المستهدفة.

كما دعتهم إلى عدم التردد في الإتصال بمصالح البعثة للإبلاغ عن الوضعيات العاجلة التي تستوجب تدخّل السفارة فورا، أو الإستفسار عن الوضع العام وحركة التنقل المحلية والنقل الدولي، ومراكز الإيواء عند الضرورة، أو أي معلومات أخرى ضرورية.

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