سفن أسطول الصمود المغاربي جاهزة للابحار وعلى متنها مشاركون من تونس ومن دول عربية

قال عضوان في أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة، اليوم الجمعة، إنّ سفن الأسطول جاهزة للتوجه تباعا إلى ميناء بنزرت للانضمام إلى بقية سفن الاسطول العالمي.

وقال غسان الهنشيري في ندوة صحفية نظمتها هيئة تسيير الاسطول المغاربي في الميناء الترفيهي بسيدي بوسعيد، (الضاحيو الشمالية للعاصمة)،إنّ جميع السفن وعددها 23 سفينة جاهزة للابحار ولكن السلطات استبعدت سفينتي صيد اثنتين وهما « جليلة » و « سليم » من سفن الاسطول و »قد استجبنا لمنطق السلطات » رغم تأكيد الخبراء والميكانيكيين جاهزية المركبيْن للابحار.

وشدد الهنشيري على ان « الارادة متوجهة فقط للخروج والابحار نحو قطاع غزة » المحاصر برا وبحرا وجوا من قبل سلطات الكيان المحتل منذ سنوات.

وتحدث الهنشيري على التبرعات التي تم جمعها من قبل هيئة الاشراف على الاسطول المغاربي، مشيرا إلى أن تبرع التونسيين كان مهما دون الكشف عن حجم وقيمة التبرعات المجمعة. ولفت في المقابل، في رد على انتقادات وجهت لهم في هذا الشأن، إلى أن تجميع التبرعات تم تحت إشراف عدل منفذ وخبير محاسب « وذلك ضمانا للشفافية »،حسب تعبيره مشيرا إلى أن جزء من التبرعات صرفت لشراء و تجهيز سفن في الاسطول ،أما بقية الاموال فسيتم إيصالها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) ولم يحدد الهنشيري قيمة الاموال المجمعة او عدد السفن التي تم شراءها و تجهيزها ولكنه أكد أنه سيتم الاعلان عن تلك المعطيات بعد إنهاء الاسطول لمهمته. من جهة اخرى نفى الهنشيري ما تواتر عن وجود خلاف مع المسؤولين عن السفن التي قدمت من برشلونة الاسبانية وأوضح ان » قد تم تسجيل نقاش حول أعداد المسافرين الذين سيمتطون السفن » وقد انتهى النقاش حول تلك المسألة، وفق قوله . وتحدث الهنشيري عن وجود تسهيلات في علاقة بدخول السفن الى مينائي سيدي بوسعيد وقمرت لكنه تسائل في المقابل عن اسباب التعطيل في السماح للسفن بالمغادرة مشددا مرة أخرى على « صلوحية وجاهزية كل السفن للابحار ».

اما عضو هيئة تسيير الاسطول ،نبيل الشنوفي فقال من جهته « إن السفن ستغادر تباعا وانطلاقا من هذه الليلة ميناء سيدي بوسعيد وقمرت وعلى متنها 71 تونسيا سيشاركون في الاسطول ومن ضمنهم أطباء وممثلين وصحفيين إلى جانب مشاركين آخرين من جنسيات عربية (ليبيين وجزائريين و مغربيين و كويتيين و بحرينيين).

وذكر أن السفن ستتجمع في بنزرت لتنطلق من هناك موضحا أن توقيت الانطلاق ستحدده الهيئة التسييرية للاسطول العالمي وحسب الشنوفي، هناك سفن اخرى انطلقت من موانئ في ايطاليا و من اليونان ستنظم الى الاسطول العالمي و ستتجمع في البحر للتوجه نحو قطاع غزة يذكر أنه قد تم تأجيل انطلاق أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة في مناسبتين، وذلك لحاجة جزء من سفن الأسطول البحري إلى الصيانة وبسبب تنظيم توزيع ركوب المشاركين على متن السفن وسوء الأحوال الجوية في البحر الأبيض المتوسط.

