سفير إيران بتونس: نمتلك أسلحة متطورة وردّنا سيكون أشد لو جددت تل أبيب العمليات العسكرية

أكد سفير إيران في تونس مير مسعود حسينيان في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم اليوم الاثنين، أنّ إيران تمتلك أسلحة متطورة، وأنّ الأسلحة التي استخدمتها في الرد على الاعتداء الصهيوني الذي قصف الجزء القنصلي داخل السفارة الإيرانية بدمشق ليس إلاّ جزءا من الإمكانيات العسكرية التي لديها.

وقال المتحدث إن الأسلحة المتطورة التي استخدمتها إيران كلها محلية الصنع بعد الحصار الاقتصادي والعسكري المطبق عليها منذ 40 عاما، معتبرا أن العملية كانت عرضا صغيرا من الإمكانيات العسكرية التي لديها ».

كما رجح السفير أن يكون الردّ الصهيوني محدودا لأنّه يخاف من توسعة الحرب، محذرا من أنّ ردّ بلاده سيكون أقوى وأعنف من الهجوم الذي شنّته بمسيرات وصواريخ على الكيان الصهيوني لو جدد الكيان الصهيوني العمليات العسكرية.

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