سفير السودان يُعرب عن تقديره لمواقف تونس الداعمة لوحدة بلاده ولأمنه واستقراره

استقبل محمد بن عياد، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الأربعاء 03 ديسمبر 2025، بخاري غانم محمد أفندي، سفير جمهورية السودان بتونس.

وأكد كاتب الدولة، خلال اللقاء، على عراقة العلاقات الأخوية التونسية السودانية، وما يجمع بين الشعبين الشقيقين من قواسم مشتركة تاريخية وحضارية وثقافية، مجددا التعبير عن تضامن تونس مع الشعب السوداني ودعمها لكافة الجهود الرامية لإيجاد تسوية سياسية في السودان، بما يحفظ وحدته وأمنه واستقراره، ويكفل تحقيق الأمن والسلم في عموم المنطقة.

من جانبه، نوّه السفير بالعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين البلدين، مُعربا عن تقديره لمواقف بلادنا المبدئية الداعمة للشعب السوداني ولوحدة السودان ولأمنه واستقراره.

