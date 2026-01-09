سفير الصين بتونس يزور جامعة سوسة ويبحث آفاق التعاون الأكاديمي

زار سفير الصين بتونس وان لي جامعة سوسة يوم 8 جانفي عام 2026، حيث التقى السفير رئيس الجامعة لطفي بلقاسم ومسؤولي المؤسسات المعنية لتبادل وجهات النظر حول التعاون الصيني التونسي في مجال التعليم العالي وغيرها.
ورحّب بلقاسم بالزيارة الأولى للسفير لجامعة سوسة، وقدّم آخر المستجدات للتعاون بين الجامعة والجانب الصيني، وأعرب عن رغبته في دفع مشاريع التعاون ذات الصلة والارتقاء بمستوى هذا التعاون.
وأشاد السفير بالنتائج الإيجابية التي حققتها جامعة سوسة في تعاونها مع المؤسسات الصينية في الطب الصيني التقليدي وتعليم اللغة الصينية وغيرها من المجالات، وأعرب عن استعداده للعمل مع الجانب التونسي لتسريع تنفيذ مشاريع التعاون ذات الصلة، وتعزيز التبادلات بين الأساتذة والطلاب، وتأهيل المزيد من الكفاءات للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.


