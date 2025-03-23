سفير الصين: توصّلنا إلى اتفاق مع الدولة التونسية لتمويل مشروع تهيئة ملعب المنزه

أعلن سفير جمهورية الصين الشعبية لدى تونس وان لي، بخصوص مشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه، بأن الجانبين التونسي والصيني توصلا إلى توافق بشأن التمويل

وقال الديبلوماسي الصيني، في حوار أجره أمس السبت بأستوديو وكالة تونس إفريقيا للأنباء، « لقد سلم الجانب التونسي إلى الجانب الصيني تقرير دراسة جدوى في ما يخص مشروع تهيئة الملعب الأولمبي بالمنزه، وقامت الشركات الصينية المعنية بدراسة هذا التقرير »

وأضاف أن الشركات الصينية طالبت الجهة التونسية المعنية، بإضافة بعض الوثائق حول تقرير دراسة جدوى المشروع، معربا عن ثقته في أن يشهد المشروع تقدما حقيقيا قريبا، بفضل الجهود المشتركة المبذولة من الجانبين، على حد تعبيره.

كما صرح سفير الصين الشعبية بأن إحدى الشركات الصينية المختصة في مجال الإسمنت، تعتزم خلال الأسبوع القادم، شراء مصنع إسمنت في تونس، بقيمة تفوق 100مليون دولار، مبرزا بأن هذا المبلغ الهام سيكون الأكبر على مستوى الاستثمار الصيني المباشر في تونس خلال هذه السنوات، وفق تقديره.

وأضاف سفير الصبن بأنه تم توقيع الرسائل المتبادلة حول مشروع إنجاز مركز العلاج للأمراض السرطانية بالمستشفى الجامعي بصفاقس وحاليا يعمل الجانب الصيني على تصميم هذا المركز ».

من جهة أخرى، توقع سفير الصين أن يبلغ عدد السياح الصنيين الذين سيتوافدون على تونس خلال سنة 2025 نحو 30 ألف سائح مقابل 20 ألف سائح في سنة 2024.

وأشار « وان لي » إلى « أن سفارة الصين بتونس ستطلب من الشركة الصينية المكلفة بإنجاز جسر بنزرت الجديد، بأن تبذل قصارى جهدها لتسريع الأعمال التحضيرية، حتى يتم إنجاز هذا المشروع بشكل جيد وبجودة عالية ووفقا لجدول زمني مضبوط ».

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