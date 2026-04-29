سفير الولايات المتّحدة الأمريكيّة يُؤكّد التزام بلاده بدعم القطاع الفلاحي في تونس

استقبل اليوم الثلاثاء 28 أفريل 2026، عز الدّين بن الشيخ، وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري، حاكم ولاية وايومنغ مارك غوردون مرفوقا بسفير الولايات المتّحدة الأمريكيّة بتونس، بيل بزي والوفد المرافق لهما.

وقد مثّل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض آفاق التعاون الثنائي في المجال الفلاحي.

وفي هذا السياق، أكّد الوزير أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين عبر تثمين صادرات القطاع الفلاحي نحو أمريكا على غرار التمور وزيت الزيتون، فضلا على تكثيف تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، والاستفادة من أفضل الممارسات المعتمدة في تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية، مبرزا الدور المحوري للبحث العلمي والابتكار في تطوير القطاع الفلاحي، من خلال دعم برامج البحث التطبيقي، وتشجيع الشراكات بين مؤسسات البحث والهياكل المهنية للبلدين، بما يُسهم في إيجاد حلول ناجعة للتحديات المطروحة، خاصة في مجالات التغيّرات المناخية، وإدارة الموارد المائية، وتحسين الإنتاجية.

كما دعا الوزير الجانب الأمريكي إلى مزيد تفعيل الأطر القانونية القائمة وتحويلها إلى برامج ومشاريع عملية وملموسة، بما يُسهم في رقمنة القطاع الفلاحي وتعزيز استخدام التكنولوجيات الحديثة، إلى جانب تطوير منظومات الإنتاج، لا سيما في مجال تربية الماشية والمنظومات العلفية. كما أكّد على أهمية تكثيف الجهود المشتركة لحماية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها.

كما اطلع الحضور على فرص الإستثمار في القطاع الفلاحي و أهم الإمتيازات الممنوحة للمستثمر الأجنبي.

من جهته أبدى حاكم Wyoming رغبته في دعم البحث العلمي الفلاحي بتونس وذلك حسب أولويات الوزارة.

وأكّد سفير الولايات المتّحدة الأمريكيّة التزام بلاده لدعم القطاع الفلاحي بتونس.

