سفير تايلاند بتونس يُؤكّد اهتمام شركات بلاده بالسوق التونسية وتطلعها لتطوير المبادلات بها

استقبل محمّد علي النّفطي، وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيين بالخارج، اليوم الأربعاء 28 جانفي 2026، Fabio Chinda الذي قدّم له نسخة من أوراق اعتماده كسفير لمملكة تايلاندا في بلادنا مع الإقامة بالرباط.

ونوّه الوزير، بالمناسبة، بروابط الصداقة والشراكة التي تجمع البلدين منذ إنشاء العلاقات الدبلوماسية بينهما في سنة 1967، داعيا إلى تطويرها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك والارتقاء بها إلى مستويات أفضل تعكس الإمكانيات الحقيقية للبلدين، خاصة على المستوى الاقتصادي والتبادل التجاري والشؤون الثقافية والأكاديمية، مؤكدا التزام الوزارة بدعم هذه الجهود ومرافقتها.

وأكّد أن هناك فرص تعاون في عديد المجالات التي يمكن العمل على تطويرها مثل القطاع السياحي وتربية الأسماك وصناعات قطع غيار السيارات والكابلات والصناعات الغذائية.

وأبرز الوزير أهمية العمل على تنظيم زيارات لوفود رجال الأعمال من البلدين وتنظيم تظاهرات اقتصادية في تونس وتايلاندا لإستكشاف فرص الشراكة وتطوير المبادلات التجارية.

من جانبه، أعرب السّفير التايلاندي على الإرادة التي تحدو بلاده لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وسعيها من أجل استكشاف أفضل السبل لتنويع مجالات التعاون وتحديد فرص جديدة للشراكة بين البلدين، مشيرا إلى اهتمام الشركات التايلاندية بالسوق التونسية وتطلعها نحو تطوير المبادلات والشراكة مع نظيراتها في بلادنا.

كلمات البحث :تونس;سفير تايلاندا;مبادلات;مبادلات تجارية;مبادلت