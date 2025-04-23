سفير فلسطين يقلّد والدي الشهيد فارس خالد وسام فارس فلسطين

قلد سفير دولة فلسطين لدى تونس رامي القدومي نيابة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس دولة فلسطين اليوم والد الأربعاء، والدة الشهيد التونسي خالد فارس، الذي استشهد اثناء رفعه للعلم الفلسطيني وسام » فارس فلسطين » الذي انعم به عليه الرئيس ابو مازن وسلمهما المرسوم الرئاسي باعتباره شهيد فلسطين وشهيد العلم الفلسطيني.

وكان قد استقبل السفير القدومي في مكتبه بالسفارة وبحضور عدد من كادر السفارة وموظفيها والدي الشهيد وشقيقته، ونقل لهم تجديد الرئيس ابو مازن تعازيه الحارة لهم ولكل ابناء اسرته الكبيرة والى الشعب التونسي كله.

كما نقل السفير رامي لهم افتخار وتقدير الرئيس ابو مازن واعتزازه بالشهيد الذي قال انه صار الفارس الثاني فاصبح لفلسطين فارسين: فارس عودة الذي كان يقاوم الدبابات الاسرائيلية كل صباح بالحجر وفارس تونس الذي قاوم الاحتلال باعلاء راية فلسطين عالية خفاقة.

من جانبهما، فقد أعربا والدا الشهيدة وشقيقته عن تقديرهم العالي لهذه اللفتة الرئاسية، وقال ولاداه انهما يفخران بأن قدما فارس شهيدا لفلسطين وانه سيكون محفزا للشباب التونسي لمواصلة دعم نضال الشعب الفلسطيني لاستعادة كامل حقوقه الوطنية واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

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