سفينة تجارية أجنبية تصطدم بمركب صيد تونسي بسواحل غار الملح

أفادت وزارة الدفاع الوطني بأنه على إثر تلقّي نداء من مركب الصيد « جابر » رقم 2888/صفاقس، يوم أمس الخميس، بعد اصطدامه بالسفينة التجاريّة الأجنبيّة “APHROS” بالموقع شمال شرق غار الملح على بعد 25 ميلا خارج المياه الإقليميّة، وتسرب المياه داخله، توجّهت وحدة بحريّة تابعة لجيش البحر وتعقّبت السفينة المذكورة لجمع الأدلّة ودعوتها للإلتحاق بمشارف الميناء التجاري بحلق الوادي.

وأضافت الوزارة أن السفينة التجاريّة المذكورة قد ربضت بالمخطاف على الساعة العاشرة صباحا بميناء حلق الوادي والتحق بها مركب الصيد “جابر”، بعد نجاحه في السيطرة على تسرّب المياه، لإتمام الإجراءات القانونيّة من طرف المصالح المختصّة.

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