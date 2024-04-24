سلطان عمان يوجّه رسالة خطية إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد

استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار اليوم الأربعاء 24 أفريل 2024، سفير سلطنة عُمان بتونس، هلال بن عبد الله السناني، الذي سلّمه رسالة خطيّة موجّهة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، من قبل السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة.

كما تسلّم الوزير، بهذه المناسبة، رسالة من قبل بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، تتضمّن ترحيبه بالدعوة لزيارة تونس واستعداده لتلبيتها في أقرب الأوقات.

وأكّد الوزير خلال اللقاء على عُمق ومتانة الروابط الأخوّية والتاريخية بين تونس وسلطنة عُمان، وأهميّة الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستوى العلاقات المتميّزة التي تجمع قيادتيْ البلدين بما يستجيب لتطلّعات الشعبيْن.

وتمّ خلال اللقاء الإشادة بالحركيّة الإيجابية التي تشهدها العلاقات التونسية العُمانية خلال الفترة الأخيرة والزخم المُسجّل في نسق تبادل الزيارات بين كبار مسؤولي البلدين، ولاسيّما على إثر الزيارة التي أدّاها السيد الوزير إلى سلطنة عُمان يوميْ 30 و31 جانفي 2024 بمناسبة انعقاد الدورة (16) للجنة المشتركة.

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