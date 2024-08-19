سليانة: الإذن بمباشرة الأبحاث والقيام بالتساخير الفنية اللازمة بخصوص شبهة تدليس تزكيات

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسليانة لفرقة الشرطة العدلية بسليانة وفرقة الأبحاث العدلية التابعة لإقليم الحرس الوطني بسليانة بمباشرة الأبحاث والقيام بالتساخير الفنية اللازمة بخصوص شبهة تدليس تزكيات لفائدة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية القادمة، وفق ما أكّده مصدر قضائي لصحفية « وات »، اليوم الاثنين.

وأوضح المصدر ذاته أنّ عددا من المواطنين القاطنين بمعتمديات برقو، وسليانة الجنوبية (منطقة سيدي مرشد)، والروحية، وكسرى، قد تقدّموا منذ الأربعاء المنقضي بشكايات تفيد بتفطّنهم إلى تعمّد مجهولين استعمال معطياتهم الشخصية دون موافقتهم من أجل تزكية أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك إثر مراجعتهم لخدمة التثبت التي وضعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ذمة النّاخبين.

وأشار إلى أن البتّ في مآل القضية رهين إتمام الأبحاث الجارية وإضافة نتائج التساخير الفنية، علما أن الشكايات لا تزال ترد على النيابة العمومية الى تاريخ اليوم الإثنين.

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