سليانة: الكشف عن وفاق إجرامي مختص في ترويج المخدرات

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها، عن توفـّـر معلومات لدى وحدات منطقة الحرس بسليانة مفادها نشاط شبكة إجرامية مختصة في ترويج المواد المخدّرة تنشط بجهة الروحية من ولاية سليانة.

وبتعميق التحريات والأعمال الميدانية في نطاق عمليّة أمنية نوعيّــة تعهّدت بتنفيذها الوحدات المذكورة تم ضبط 3من عناصر الوفاق المذكور من بينهم عنصر نسائي وحجز كمية من الأقراص المخدرة لديهم و آلات حادة ومبلغا ماليا متأتيا من عائدات النشاط غير القانوني .

وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بمباشرة قضايا عدلية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني المواطنين إلى التعاون والإبلاغ على الرقم 71860135 عن أي نشاط مشبوه يتعلق بترويج المخدرات، حفاظًا على أمن المجتمع وسلامته.

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