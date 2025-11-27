سليانة: المصادقة على احداث المسلخ البلدي

أشرف الكاتب العام لولاية سليانة محمد نوفل بن إبراهيم بعد ظهر الأربعاء 26 نوفمبر 2025، على إجتماع اللجنة الجهوية لدراسة ملفات تركيز أو تأهيل مسالخ حيوانات المجزرة و ذلك بحضور كافة أعضاء اللجنة ورئيس الدائرة الفرعية للإشراف على البلديات بالولاية .

خصّصت الجلسة لدراسة ملف تركيز المسلخ البلدي بالمنطقة الصناعية سليانة 2 حيث تم عرض الملف على أنظار اللجنة والمصادقة عليه طبقا للفصل الثامن من الأمر عدد 360 لسنة 2010 ، طبقا للشروط التالية :

▪️ مسلخ عصري يستجيب لكل المواصفات الصحية و الفنية بما في ذلك محطة تصفية .

▪️متحصّل على موافقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط .

▪️ مشروع قابل للتوسعة بكلفة تناهز 3.6 مليون دينار على مساحة جملية تقدر بـ 800 م .

▪️ بصدد إبرام الصفقة مع المقاولة و تحديد إنطلاق الأشغال خلال الثلاثية الأولى من سنة 2026 .

