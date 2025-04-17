سليانة: انتشال جثة شاب جرفته مياه سيول وادي الحطب بالروحية

انتشلت وحدات الحماية المدنية بولاية سليانة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، جثة شاب (عمره 25 سنة) جازف بعبور وادي الحطب من عمادة الحبابسة الجنوبية التابعة لمعتمدية الروحية، وفق مصدر محلى مسؤول.

وبين المصدر ذاته لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الضحية كان على متن سيارة رفقة شخص اخر، قادمين من ولاية نابل في اتجاه ولاية القيروان مرورا بمعتمدية الروحية، واشار الى مرافق الضحية مازال على قيد الحياة.

يُشار إلى أن ولاية سليانة شهدت مساء أمس الأربعاء ، تهاطل كميات هامة من الأمطار.

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