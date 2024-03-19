سليانة: تحرير 113 محضرا خلال تنفيذ 1249 عملية مراقبة اقتصادية

نفذت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بسليانة، 1249 عملية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، تم خلالها تحرير 113 محضر بحث، وفق المدير الجهوي للتجارة قيس اليزيدي.

وأضاف اليزيدي في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن اغلب المخالفات تعلقت بالترفيع والزيادة في الأسعار (29 مخالفة) وعدم الاستظهار بالفواتير(4 مخالفات) وعدم اشهار الأسعار(40 مخالفة) والاحتكار(9 مخالفات) ومخالفات مختلفة.

وبين اليزيدي أن المخالفات توزعت الى 47 بالمواد الغذائية، و35 بقطاع الخضر والغلال و21 بقطاع اللحوم والبيض و3 مخالفات مختلفة، مشيرا الى انه تم حجز 3204 كغ من السكر و107 لترات من الزيت و 2.350 طن من الفرينة و80 كغ من مادة السميد و7 كغ من الأرز.

و أشار الى أن المصالح الجهوية لهيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، نفذت خلال نفس الفترة 776 عملية رقابة، فضلا عن حجز منتجات مختلفة منتهية الصلاحية بما في ذلك 60 كغ من الخضر والغلال و133 كغ من اللحوم و55 كغ من التوابل و30 كغ من الأجبان والزبدة

وبين ذات المصدر بخصوص عمليات التزويد انه تم تزويد الجهة ب150112 لترا من الحليب نصف الدسم و259 طنا من مادة السميد (وزعت على المطاحن) و2355 طنا من الفرينة المدعمة و55 طنا من الفرينة الرفيعة الى جانب توزيع 62184 لترا من الزيت.

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