سليانة: رفض جميع مطالب الإفراج عن المترشح للرئاسة العياشي زمال ومن معه

قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة، مساء الخميس 19 سبتمبر 2024 وبعد المفاوضة رفض جميع مطالب الافراج عن المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمّال ومن معه وتأخير القضية إلى الأسبوع القادم وفق وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسليانة، عبد السالم المكي.

وبين في تصريح لوكالة تونس إفريقيا لألنباء، أّن المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال مثل اليوم الخميس ومن معه بالمحكمة الابتدائية بسليانة وحضر الي جانبه هيئة الدفاع وعددا من المحامين حيث رافعوا في إتجاه طلب التأخيرللاطلاع وإعداد وسائل الدفاع خاصة اإلطالع على إختبارات الخطوط والنتظار ورود نتائج البعض منها.

وأضاف المكي أن المحامين طلبوا الافراج على منوبيهم بمن فيهم المترشح مؤقتا من سجن إيقافهم.

يشار إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسليانة كانت قد أذنت خلال شهر أوت المنقضي لفرقة الشرطة العدلية بسليانة وفرقة األبحاث العدلية التابعة إلقليم الحرس الوطني بسليانة بمباشرة الابحاث والقيام بالتساخير الفنية اللازمة بخصوص شبهة تدليس تزكيات لفائدة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية القادمة خاصة أّن عددا من المواطنين القاطنين بمعتمديات برقو، وسليانة الجنوبية )منطقة سيدي مرشد(، والروحية، وكسرى، قد تقّدموا بشكايات تفيد بتفّطنهم إلى تعّمد مجهولين استعمال معطياتهم الشخصية دون موافقتهم من أجل تزكية أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك إثر مراجعتهم لخدمة التثبت التي وضعتها الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات على ذمة الّناخبين.