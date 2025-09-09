سماء مغيمة بأغلب المناطق فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر

يكون طقس اليوم الثلاثاء، مغيما جزئيا بأغلب المناطق فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار ثم تشمل محليا الجهات الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا آخر النهار قرب السواحل الشرقية كما تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر قليل الاضطراب بالسواحل الشمالية وتدريجيا مضطرب ببقية السواحل.

الحرارة في استقرار نسبي وتتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة قرب السواحل الشمالية والمرتفعات وبين 36 و 40 درجة ببقية الجهات.

كلمات البحث :سحب;سماء;طقس