سماء مغيمة بأغلب المناطق فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر

اخر تحديث : 09/09/2025
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

سحب كثيفة

يكون طقس اليوم الثلاثاء، مغيما جزئيا بأغلب المناطق فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار ثم تشمل محليا الجهات الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة.
تكون الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا آخر النهار قرب السواحل الشرقية كما تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر قليل الاضطراب بالسواحل الشمالية وتدريجيا مضطرب ببقية السواحل.
الحرارة في استقرار نسبي وتتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة قرب السواحل الشمالية والمرتفعات وبين 36 و 40 درجة ببقية الجهات.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق