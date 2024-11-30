سوسة: إرجاع البطاطا الموردة عبر مبناء سوسة الى مصدرها

أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 1، وسام الشريف، بأنه تم اليوم السبت 30 نوفمبر 2024، إرجاع كمية البطاطا الموردة عبر ميناء سوسة التجاري إلى مصدرها، وذلك بعد استيفاء الابحاث المتعلقة بها وإتمام الاجراءات المستوجبة لإرجاعها.

وأضاف الشريف، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء اليوم السبت، أن المحكمة الابتدائية بسوسة 1 كانت رفضت يوم الجمعة طلبا بإتلاف كمية البطاطا على الاراضي التونسية لما يمكن ان تشكله من خطر، سيما بعد التأكد من عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة.

هذا وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 أمس الجمعة بفتح بحث تحقيقي في ملف توريد حوالي 3 الاف طن من البطاطا، بعد أن أذنت في وقت سابق بفتح بحث عدلي في الغرض عهد لفرقة الشرطة العدلية بسوسة، وبالإحتفاظ منذ يوم 25 نوفمبر الشهر الجاري بالمورد على ذمة الأبحاث.

يذكر أنّ ميناء سوسة التجاري قد استقبل في الفترة الأخيرة باخرة مُحملة بـ2758 طنّا من البطاطا الموردة التي كان من المبرمج ضخّها في الأيّام القادمة في أهم أسواق الجملة للخضر والغلال في تونس، الا أنّ عمليات المراقبة والتحاليل المستوجبة لهذه الشحنة أثبتت إصابة البضاعة بصنفين من البكتيريا الضارة.

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