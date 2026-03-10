سوسة: القبض على أجنبي مطلوب دوليًا من قبل الإنتربول

تمكنت الوحدات التابعة للمديرية الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني موفى الأسبوع المنقضي، من إلقاء القبض على أجنبي مطلوب دوليًا من قبل الإنتربول.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود التونسية لمكافحة الجريمة المنظمة والتعاون مع الشرطة الدولية.

وجاءت عملية الإيقاف بعد تحريات دقيقة واعتماد تقنيات بحث متطورة، حيث تم إلقاء القبض على المشتبه به بأحد أحياء مدينة سوسة، وفق ما أكده مصدر أمني لديوان أف أم.

ووفق المصدر ذاته، فإن الموقوف يُعدّ أحد أخطر قيادات « مافيا لاكامورا » الإيطالية، وهو مُدرج بالنشرة الحمراء للشرطة الجنائية الدولية انتربول، ومطلوب لدى القضاء الإيطالي.

