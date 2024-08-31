سوسة: تفكيك شبكة مختصّة في ترويج المُخدّرات

تمكّن أعوان المصلحة الجهوية لمكافحة الإرهاب وفرقة الشرطة العدلية بسوسة أمس الجمعة 30 أوت 2024 من القبض على شخصين بعد ورود معلومات عن تحوزهما على كمية هامة من الأقراص المخدرة نوع « اكستازي » وصفائح من مخدّر القنب الهندي يعتزمان ترويجها في الأوساط التلمذية والطلابية بالجهة.

وبعد نصب كمين بحيّ الرومانية في القلعة الصغرى، تم إلقاء القبض على المظنون فيه الأول الذي كان على متن سيارته والتي بتفتيشها تم حجز 37700 قرصا مخدرا نوع « اكستازي » و17 صفيحة من مخدّر القنب الهندي.

وبعد باستشارة النيابة العمومية بسوسة 2 تمت مداهمة منزله وتفتیشه حيث تم حجز مبلغ مالي قدره 67850 ألف دينار مُتأتٍ من عائدات ترويج المواد المخدرة، وبالتنسيق مع النيابة العمومية تمت مداهمة منزل المظنون فيه الثاني دون العثور عليه وقد أمكن حجز 20 قرصا مخدرا نوع « باركيزول ».

وبمراجعة النيابة العمومية بسوسة 2 أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه الأول من أجل « تكوين وفاق قصد الانخراط في شبكة للاتجار في المخدرات والمسك بنية الاستهلاك لمادة مخدرة مدرجة بالجدول ب واستهلاك تلك المادة في غير الأحوال المسموح بها قانونا والمسك والحيازة والملكية والعرض والنقل للمواد المخدرة المدرجة بالجدول ب بنية الاتجار فيها وتكوين وإدارة والانخراط والمشاركة في عصابة لارتكاب جرائم المخدرات ومسك مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب بقصد البيع وتخصیص مكان لاستغلاله في تعاطي وترويج وتخزين المواد المخدرة بصفة غير قانونية » وإدراج المظنون فيه الثاني بالتفتيش والمساعي حثيثة لإلقاء القبض عليه.

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