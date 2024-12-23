سوسة: حجز 23 صفيحة من مخدر القنب الهندي بمنزل أحد مروجي المخدرات

أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني في بلاغ لها الاثنين 23 ديسمبر 2024، بورود معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لمركزي الإستمرار بالقلعة الكبرى و خزامة مفادها تحوّز أحد الأنفار على كمية هامة من مخدر القنب الهندي بغرض ترويجه بالجهة.

وأضافت اإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة من قبل الوحدات الأمنية المذكورة وبعد إجراء جملة من التحريات أمكن التعريف بمكان إخفاء المخدرات (منزل شقيقته) ليقع إثر التنسيق مع النيابة العمومية التحوّل إليه والعثور على 23 صفيحة من مخدّر القنب الهندي و 03 آلات حادة.

وقد تم بعد استشارة ممثل النيابة العمومية إدراج المعني بالتفتيش والأبحاث متواصلة.

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