سوسة: فتح بحث تحقيقي في ملابسات وفاة مفتّش عنه إثر تبادل إطلاق نار أثناء عملية أمنية

أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية سوسة وسام الشريف بفتح النيابة العمومية لبحث تحقيقي للوقوف على ملابسات وفاة شخص مطلوب للعدالة وذلك إثر تبادل إطلاق نار مع الوحدات الأمنية فجر اليوم السبت 2 نوفمبر 2024 بمدينة مساكن.

وأوضح أنّ الواقعة جدّت في إطار عملية أمنية للقبض على مفتش عنه محل العديد من مناشير التفتيش ومحكوم بأكثر من 70 عاما سجنا.

وقد أصيب المفتش عنه على مستوى الساق لكنّه توفي بالمستشفى رغم إسعافه.

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