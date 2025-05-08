سوق الجملة ببئر القصعة: ارتفاع أسعار الغلال خلال أفريل 2025

سجّلت أسعار مختلف الغلال زيادة خلال شهر أفريل 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، بسوق الجملة ببئر القصعة، ذلك ما تظهره معطيات، نشرها، الخميس، المرصد الوطني للفلاحة.

وزاد سعر التمور، بنسبة 5 بالمائة، ليتحوّل سعره من 6603 مليما، في أفريل 2024، إلى 6926 مليما في أفريل 2025.

في ما يهم الفراولة والليمون، فقد شهدت اسعارها ارتفاعا على التوالي، بنسبة 12 بالمائة (4129 مي)، وبنسبة 36 بالمائة (1000 مي).

وارتفع، بدوره، سعر التفاح، بنسبة 64 بالمائة (3692 م)، كما زاد سعر الأرضي شوكي البنفسجي، ب74 بالمائة (2290 مي) والبطاطا، ب71 بالمائة (1741 م)، والقرع الأخضر، ب67 بالمائة (2149 مي) والبسباس، ب59 المائة (1125 مي)، والبصل، بنسبة 41 بالمائة (1480 مي).

وشهدت في المقابل أنواع أخرى من الخضر تراجعا مقارنة بأفريل 2024.

وتعلّق الأمر، خاصّة بالطماطم والباذنجان، التّي تقلّصت أسعارها على التوالي ب29 بالمائة (1406 مي)، وب15 بالمائة (1865 مي). وزادت في المقابل أسعار الأسماك بكل أصنافها، باستثناء السردينة، التّي ارتفع سعرها، بنسبة 31 بالمائة، وبلغ خلال أفريل 2025ن مستوى 4509 مي.

وتطورت أسعار المرجان والنزلي، بنسبة 5 بالمائة، لتصل أسعارها على التوالي إلى 19220 مي و3760 مي)، كما تطوّر سعر الشورون بنسبة 8 بالمائة (4182 مي)، والبوري ب14 بالمائة (11994 مي). كما زادت أسعار التريلية الحمراء الأخطبوط والغزال على التوالي ب21 بالمائة (28990 مي)، وب23 بالمائة (30214 مي)، وب58 بالمائة (17724 مي).

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