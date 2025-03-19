سيارة تدهس مارّة بنهج إسبانيا بالعاصمة… إدارة الأمن الوطني توضّح

أكدت الإدارة العامة للأمن الوطني في بلاغ لها مساء اليوم الأربعاء، خلافا لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشأن قيام أحد الأشخاص على متن سيارة دهس المارة بجهة نهج إسبانيا بالعاصمة، أن المعني يعاني من مرض السكري وأصابه هبوط حاد في نسبة السكر في دمه تسبب في فقدانه السيطرة على السيارة مما أدى إلى وقوع الحادث واصطدامه بعدد 02 نسوة، تم نقل إحداهما من قبل أعوان الحماية المدنية إلى أحد المستشفيات بالجهة.

وتم في الإبان اقتياده الى مقر الوحدة الأمنية بعد تلقيه الإسعافات الأولية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض.

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