سيستفيد منه سنويا 100 شاب: الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة تطلق مشروع «العمال المهرة»

أطلقت الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة الخميس 28 نوفمبر 2024، بالعاصمة مشروع العمال المهرة بتونس بهدف استكشاف الكفاءات التونسية ودعم اندماجهم في سوق العمل الألماني .
وأفاد رئيس المشروع فراس قم بأنه سيتم في هذا السياق اختيار 100 مترشح سنويا من جميع الفئات والاختصاصات للاستفادة من برنامج مرافقة من خلال تنظيم 6 صالونات للتعريف باحتياجات سوق الشغل الألمانية وربطهم بالشباب الباحث عن فرص تشغيل في ألمانيا .
وببين أن فرص التشغيل ستكون موجودة على الصفحة الرسمية للغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة.
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