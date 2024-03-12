سيتم ترويجه بأسعار لا تتجاوز 5 دينارات الكلغ: وصول أولى شحنات الموز المورد

أعلنت وزارة التجارة مساء الاثنين، وصول أولى شحنات الموز المورد من قبل الديوان التونسي للتجارة والذي سيتم ترويجه بأسعار تفاضلية لا تتجاوز 5 دينارات الكلغ بداية من منتصف الأسبوع الأول لشهر رمضان 2024.
ويندرج توزيع هذه المادة ضمن سلسلة الإجراءات التي تم إقرارها لتعديل التزويد والأسعار وتنويع العرض بالغلال خلال الشهر الكريم.
وكشفت الوزارة أن عمليات الترويج ستشمل في مرحلة أولى المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة ونقاط البيع من المنتج إلى المستهلك في مختلف الولايات لضمان تطبيق الأسعار المحددة.
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