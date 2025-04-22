سيدي بوزيد: إصابة تلميذين اثر سقوط جدار مشربة بالمدرسة الابتدائية المصابحية وحالتهما مستقرة

أصيب تلميذان من المدرسة الابتدائية المصابحية بمعتمدية سوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد، اليوم الثلاثاء، اثر سقوط جدار مشربة، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتربية مراد الزواغي صحفية « وات ».

وبيّن الزواغي في ذات التصريح، أنّ التلمذين كانا بصدد شرب الماء من مشربة أمام الوحدة الصحية، وهي وحدة صحية حديثة الإنجاز لم يتجاوز مدة دخولها حيز الاستغلال 3 سنوات، حين انهار جدار المشربة فجأة واغمي على الفتاة من الخوف والصدمة، وتعرض التلميذ الآخر لكدمات.

وذكر ذات المصدر، أنّ فريقا من المندوبية الجهوية للتربية، تنقل للاطلاع على وضع التلاميذ في المستشفى المحلي، وأكدوا ان حالة التلميذين مستقرة، وتم إرسال فريق من التقنيين للمدرسة للمعاينة وتحميل المسؤوليات، وفق قوله. وأكد الزواغي ان الدروس تسير بشكل عادي في المدرسة

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