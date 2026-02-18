سيدي بوزيد: الديوانة تحجز كميات هامة من البضائع المهربة داخل صهريج بقيمة 1.5 مليون دينار

تمكنت فرقة الحرس الديواني بسيدي بوزيد إثر دورية مراقبة الجولان بإحدى المفترقات بالجهة من ضبط شاحنة ثقيلة تحمل ترقيم منجمي تونسي، بها صهريج لنقل المحروقات، تحتوي على كمية هامة من البضائع المهربة، حيث بتفتيش الصهريج تم العثور داخله على مخبأ مهيأ يحتوي على ملابس جاهزة وأحذية رياضية وسجائر الكترونية ومصوغ مزيف وكماليات الهواتف الجوالة بقيمة 1.5 مليون دينار.

وأعلنت الديوانة التونسية في بلاغ لها، أنه تم تحرير محضر حجز في الغرض وأذنت النيابة العمومية إثر استشارتها بالاحتفاظ بالسائق ومواصلة التحريات في الغرض.

