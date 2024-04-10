سيدي بوزيد: حادث مرور بمعتمدية السبالة يخلف 8 قتلى ومصابا واحدا حالته خطيرة

أسفر حادث مرور، جد مساء اليوم الثلاثاء على مستوى الطريق الوطنية عدد 3 بمنطقة « البريج » التابعة لمعتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد، عن وفاة 8 أشخاص وإصابة شخص واحد جرى نقله إلى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.

وأفاد المدير الجهوي للحماية المدنية بسيدي بوزيد زياد السديري، في تصريح لـ(وات)، أن الحادث تمثل في اصطدام سيارة أجرة بسيارة خفيفة ما خلف ثمانية قتلى على عين المكان ومصابا واحدا في حالة خطيرة نُقل إلى المستشفى الجهوي.

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