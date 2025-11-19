سيدي بوزيد: حجز 150 صفيحة من مخدر « القنب الهندي »

اخر تحديث : 19/11/2025
تونس

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بسيدي بوزيد ومركز حرس المرور بمساعدة مختلف اختصاصات منطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد من حجز 150 صفيحة من مخدر « القنب الهندي »، وفق ما أفادت مصادر أمنية في تصريح لـ « وات ».

وأضافت المصادر ذاتها، أنه تم حجز الكميات المذكورة بسيارة قادمة من قطر مجاور إثر تفتيشها تفتيشا دقيقا، حيث كان المحجوز مخفيا بإحكام داخل مخبأ معد للغرض بالسيارة.


