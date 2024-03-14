سيدي بوزيد: حجز 97 قنطارا من الفرينة المدعمة

تمكن أعوان المراقبة الإقتصادية بسيدي بوزيد بالإشتراك مع أعوان فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني من حجز 97 قنطارا من الفرينة المدعمة ( 9.7 طنا )، (194 كيس وزن 50 كغ) حجزا فعليا لدى مخزن عشوائي بمعتمدية سيدي علي بن عون وذلك من أجل إخفاء وإحتكار منتجات مدعمة والإتجار بها بطرق تخالف القرارات المتخذة في الغرض.

كما تم وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة، تأمين الكمية المذكورة لدى صاحب مخبزة مصنفة بالجهة في إنتظار إستكمال إجراءات بيعها وتأمينها قيمتها المالية بالخزينة العامة للدولة.

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