سيدي بوزيد: رئيس الجمهورية يؤدي زيارة الي معتمدية المزونة

حل فجر اليوم الجمعة، رئيس الجمهورية قيس سعيد بمدينة المزونة حيث تولي تقديم واجب العزاء لعائلات التلاميذ الثلاثة الذين توفوا يوم الاثنين الفارط جراء حادث سقوط جزء من سور المعهد الثانوي بالمزونة .

والتقى الرئيس بعدد من متساكني وأهالي الجهة الذين عبروا عن مشاغلهم ومطالبهم، مشددا لهم على أنه يتابع بكل حرص الوضع بالمنطقة.

وقال الرئيس إنه آثر أن يكون مع الأهالي في المزونة اليوم تزامنا مع الذكرى 69 لعيد قوات الأمن الداخلي، مشيدا بمبادرة الأهالي في الجهة ومساهمتهم مع الوحدات الأمنية في حملة النظافة التي تم القيام بها ليلا لإزالة مخلفات الإحتجاجات.

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