سيدي بوزيد: نجاح أول عملية للمرارة بتقنية المفراس

نجح فريق قسم الأشعة بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد، يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، في إجراء أول عملية تصريف للمرارة عبر الجلد بتوجيه المفراس (Cholécystostomie scanno-guidée)، وهي الأولى من نوعها في الجهات ذات الأولوية الصحية.

وتمّت العملية لمريض يبلغ من العمر 63 سنة، يعاني من التهاب حاد في المرارة وخُرّاج كبدي وتعفّن دموي، مع تاريخ مرضي في القلب واضطراب النظم.

وتم التدخّل بتعاون بين فرق الأشعة والجراحة العامة والتخدير والإنعاش، بنجاح ودون أي مضاعفات، مما أدى إلى تحسّن سريع في حالة المريض واستقرار علاماته الحيوية.

ويؤكّد هذا النجاح تطوّر الخدمات الطبية بسيدي بوزيد، وكفاءة أطبائها في اعتماد التقنيات الحديثة الموجّهة بالتصوير الطبي لخدمة المرضى في الجهات الداخلية.

كلمات البحث :تقنية المفراس;سيدي بوزيد;عملية;مرارة