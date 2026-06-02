سيدي بوزيد: وفاة أب وابنيه إثر اندلاع حريق داخل منزلهم بمنطقة الحمايدية

تسبب حريق اندلع في منزل بمنطقة الحمايدية من معتمدية سيدي بوزيد الغربية، فجر اليوم الثلاثاء 2 جوان 2026، في وفاة أب (42 سنة) وابنيه (3 و5 سنوات)، فيما نجا الابن الثالث بعد أن تم نقله إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد، حسب ما أفاد به المدير الجهوي للصحة سالم الناصري.

وتولّت وحدات الحماية المدنية بسيدي بوزيد إطفاء الحريق، كما فتحت الجهات الأمنية بحثا تحقيقيا لمعرفة ملابسات الحادث.

وتعود أسباب وفاة الأب وابنيه مبدئيا إلى الاختناق بالدخان.

كلمات البحث :الحمايدية;حريق;سيدي بوزيد;وفاة