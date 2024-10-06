سيغما كونساي: قيس سعيّد يتحصل على 89.2 بالمائة من أصوات الناخبين

حصل المترشح قيس سعيّد على 89.2 بالمائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية داخل تونس، يليه في المرتبة الثانية المترشح العياشي زمّال بنسبة 6.9 بالمائة من الأصوات وفي المرتبة الثالثة زهير المغزاوي بـ3.9 بالمائة من الأصوات، حسب النتائج التقديرية لسبر الآراء لـ « سيغما كونساي ».

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر قد أكد في ندوة صحفية مساء اليوم الاحد بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة، أن النسبة الأولية للإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية التي جرت اليوم الأحد بتونس بلغت 27,7 بالمائة، أي ما يعادل مليونين و704 آلاف و155 ناخبا.

ومن المنتظر أن يكون التصريح بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية مساء يوم الاثنين 7 أكتوبر 2024 بقصر المؤتمرات بالعاصمة.

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