سيف الدين مخلوف يمثل صباح اليوم أمام الدائرة الابتدائية الجناحية التاسعة

يمثل النائب السابق والمحامي سيف الدين مخلوف صباح اليوم الخميس 12 مارس 2026، بحالة إيقاف أمام الدائرة الابتدائية الجناحية التاسعة في القضية عدد 422.

ودعا رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس المحامين للحضور بكثافة للجلسة دعما لمخلوف ودفاعا عن حق الدفاع والتزاما بقيم رسالة المحاماة.

وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت سابقا غيابيا بالسجن 5 سنوات ضد سيف الدين مخلوف بتهم « التآمر على أمن الدولة الداخلي » .

