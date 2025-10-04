« سي بي إس »: نتنياهو أمر بشن الهجمات على سفن أسطول الصمود في تونس الشهر الماضي

كشفت قناة « سي بي إس نيوز » الأمريكية يوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أمر مطلع سبتمبر الماضي بشن ضربات بطائرات مسيرة على سفينتين قبالة السواحل التونسية، بينما كانتا تستعدان للتوجه إلى غزة ضمن من أسطول الصمود العالمي لإيصال مساعدات إنسانية إلى القطاع.

ونقلت القناة عن مسؤولين استخباريين أمريكيين قولهما إن القوات الصهيونية أطلقت في 8 و9 سبتمبر طائرات مسيرة من غواصة وألقت مواد حارقة على السفينتين الراسيتين خارج ميناء سيدي بوسعيد التونسي، مما تسبب في حريق على متنهما.

ويكشف التقرير لأول مرة مسؤولية الاحتلال عن الهجمات التي طاولت السفينتين وتسببت في تأخير انطلاق الأسطول الإنساني إلى غزة، والذي اعترضته البحرية الصهيونية ليل الأربعاء-الخميس واختطفت المئات من النشطاء على متن سفنه، على بعد عشرات الأميال من القطاع.

وكانت سفينة « فاميلي » التي ترفع العلم البرتغالي قد تعرضت لهجوم بعبوة حارقة من طائرة مسيرة في 8 سبتمبر.

وأفاد أسطول الصمود العالمي لشبكة « سي بي إس نيوز » أنه في الليلة التي سبقت الهجوم، كانت النائبة البرتغالية ماريانا مورتاجوا على متن السفينة. وقال نشطاء للشبكة إن المهاجمين انتظروا عمدًا حتى « غياب المسؤولين المنتخبين أو الشخصيات البارزة »، قبل تنفيذ الاعتداء. وفي 9 سبتمبر ، تعرضت سفينة « ألما »، التي ترفع العلم البريطاني، لهجوم مماثل.

وقال « أسطول الصمود العالمي » في بيان يوم الجمعة: « إن تأكيد تورط الاحتلال لن يفاجئنا؛ بل سيكشف ببساطة عن نمط من الغطرسة والإفلات من العقاب، وهو نمطٌ بشعٌ للغاية لا مفر منه ».

وأضاف الأسطول في بيان: « سواءٌ أكان الهدف من هذه الهجمات قتلنا أو إخافتنا أو تعطيل قواربنا، فقد عرّضوا المدنيين والمتطوعين الإنسانيين للخطر بتهور. على العالم أن ينتبه: إن محاولات إسكات أو ترهيب أو عرقلة التزامنا بالقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن تنجح. ندعو إلى إجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة في هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها بالكامل ».

كلمات البحث :أسطول الصمود;نتنياهو