شحن أول دفعة من المواد الانتخابية إلى الهيئات الفرعية بالخارج

أشرف رئيس الهيئـة العليا المستقلـــة للانتخابات فاروق بوعسكر صباح اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024، رفقة محمد نوفل الفريخة نائب رئيس الهيئة وبحضور منتصر البنوني المكلف بتسيير الخطوط التونسية ومسؤولي الديوانة التونسية بمطار تونس قرطاج على شحن اول دفعة من الطرود الدبلوماسية التي تحتوي المواد الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية أيام 4 و5 و6 أكتوبر 2024 بالخارج والتي سيتم توجيهها هذا اليوم الى عدد من الهيئات الفرعية للانتخابات بالخارج في قارات اسيا والامريكيتين.

وأكد رئيس الهيئة على حرص مجلس الهيئة على ارسال المواد الانتخابية الى الهيئات الفرعية بالخارج في متسع من الوقت لتمكين بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية من اتمام الاجراءات الادارية والجمركية الخاصة بسحب المواد وتسليمها الى المشرفين على الهيئات الفرعية للانتخابات لتوزيعها على مختلف مراكز الاقتراع لتكون على أتم الاستعداد والجاهزية أيام الاقتراع.

كما اشاد رئيس الهيئة بمستوى التعاون القائم مع مختلف مصالح الخطوط التونسية والديوانة التونسية والتسهيلات المتوفرة لتيسير عمل الهيئة وشحن المواد الانتخابية حسب الجدول الزمني المحدد وفي أفضل الظروف.

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